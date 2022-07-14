SON DAKİKA | Bergama'da yangın! İzmir-Çanakkale kara yolu trafiğe kapandı

Son dakika: Çeşme ve Datça'dan gelen yangın haberlerinden sonra bir haber de İzmir Bergama'dan geldi. Bu sabah saatlerinde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın söndürme uçaklarının da sevk edildiği belirtilirken yangın nedeniyle İzmir-Çanakkale kara yolunun Sağancı mevkii trafiğe kapandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | BERGAMA'DA YANGIN

Çeşme ilçesinde dün çıkan orman yangını konrol altına alınırken, bu sabah da Bergama ilçesi Sağancı Köyü yakınlarında otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılmaya başladı. Bölgede bulunan bir süt işleme tesisi alevlerin ortasında kaldı.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangına havadan 2 helikopter ve karadan da 6 arazöz ile müdahale ediliyor. Ayrıca, Selçuk'tan iki yangın söndürme uçağının bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

KARA YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Ekipler, süt işleme tesisine zarar gelmemesi ve alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ederken, İzmir-Çanakkale kara yolunun Sağancı mevkii trafiğe kapandı. Bölgede araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: İHA

