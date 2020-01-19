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  4. Son dakika: Berlin'de Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Son dakika: Berlin'de Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 12:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi başladı.

Son dakika: Berlin'de Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi başladı. İki lider görüşme öncesi açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Samimi diyaloğumuza ve karşılıklı anlayışa dayalı çok boyutlu işbirliğimiz, ortak coğrafyamızdaki sorunların çözümü bakımından önemli katkılar sağlamaktadır. 2019 yılını ikili ilişkilerimiz bakımından gayet iyi değerlendirdik.

S-400 gibi uluslararası alanda ses getiren projeleri, karşı karşıya kaldığımız baskılara rağmen milli çıkarlarımızdan taviz vermeden kararlılıkla tamamladık.

TürkAkım gibi enerji alanındaki diğer büyük ortak girişimimiz olan Akkuyu Nükleer Güç Santral inşaası da stratejik bir niteliğe haizdir.

'HAFTER'İN SALDIRGAN TUTUMUNUN SONA ERMESİ GEREKMEKTEDİR'

Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir.Siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun sona ermesi gerekmektedir.Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin
toplanabilmiş olmasıyla alacağız.

Putin'in açıklamasından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, sizlerle tekrar görüştüğüm için çok mutluyum. Hepimiz İstanbul'da yapmış olduğumuz geziden memnunuz. 8 Ocak'ta bizim için oluşturduğunuz sıcak atmosferden memnunuz. TürkAkım açılış merasimine katıldık. Her iki ülke için, Avrupa ülkeleri için çok önemli bir olay.

Tüm alanlarda diyaloğumuz işe dayalı bir şekilde. Ortak noktalar bulmayı, uzlaşmayı öğrendik.Özellikle bölgesel konularda Suriye, İran ve elbette Libya meselesi gibi konularda ciddi adımlar attık. İstanbul'da Libya taraflarını ateşkese çağırdık.Bir takım olayların olmasına rağmen taraflar yine de bize kulak verdiler, ateşkes verildi ve çatışmalar durduruldu. Bu başarılı netice sayesinde, bu toplantıya katılabiliyoruz.

Hem Libya tarafı hem de Avrupa tarafı Libya meselesi yüzünden endişeli. Avrupa'yı endişelendiren bir konu.Kaddafi'nin ölmünden sonra mülteciler Avrupa'ya gelmeye başladı.

Faal bir şekilde Moskova'daki görüşme üzerine çalıştık ve Libya taraflarının kendi aralarında görüşmeyi sürdürmeleri bile bir başarıdır. Bunun için Dışişleri Bakanlarımıza teşekkür borçluyuz. Onlar ellerinden geleni yaptılar.

Bu ortak bildiriyi taraflardan biri desteklemese de ümidimizi kesmiyoruz. Meseleyi sonuçlandırmaya devam edeceğiz ve bu çatışmayı sona erdireceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan putin Berlin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Vallahi bizim Reis büyük adambe,birgün Trump,birgün Putin ile görüşüyor,varmı başka bir lider,hemen milletine ilan ediliyor kimin ile görüştüğü,öğün inanın millet çok mutlu morali düzgün bakın ey dünya varmı sizde ABD başkanı ve Rus başbakanı ile görüşen,Allahimiza ne kadar şukretsek az olur.
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