HABER
  4. Son dakika: Berlin'de Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Son dakika: Berlin'de Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2020 12:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Berlin'de saat 15.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında başlayan görüşme sona erdi.

Son dakika: Berlin'de Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında saat 15.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin
arasında başlayan görüşme sona erdi.

İki lider görüşme öncesi açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Samimi diyaloğumuza ve karşılıklı anlayışa dayalı çok boyutlu işbirliğimiz, ortak coğrafyamızdaki sorunların çözümü bakımından önemli katkılar sağlamaktadır. 2019 yılını ikili ilişkilerimiz bakımından gayet iyi değerlendirdik.

S-400 gibi uluslararası alanda ses getiren projeleri, karşı karşıya kaldığımız baskılara rağmen milli çıkarlarımızdan taviz vermeden kararlılıkla tamamladık.

TürkAkım gibi enerji alanındaki diğer büyük ortak girişimimiz olan Akkuyu Nükleer Güç Santral inşaası da stratejik bir niteliğe haizdir.

'HAFTER'İN SALDIRGAN TUTUMUNUN SONA ERMESİ GEREKMEKTEDİR'

Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir.Siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun sona ermesi gerekmektedir.Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin
toplanabilmiş olmasıyla alacağız.

Putin'in açıklamasından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, sizlerle tekrar görüştüğüm için çok mutluyum. Hepimiz İstanbul'da yapmış olduğumuz geziden memnunuz. 8 Ocak'ta bizim için oluşturduğunuz sıcak atmosferden memnunuz. TürkAkım açılış merasimine katıldık. Her iki ülke için, Avrupa ülkeleri için çok önemli bir olay.

Tüm alanlarda diyaloğumuz işe dayalı bir şekilde. Ortak noktalar bulmayı, uzlaşmayı öğrendik.Özellikle bölgesel konularda Suriye, İran ve elbette Libya meselesi gibi konularda ciddi adımlar attık. İstanbul'da Libya taraflarını ateşkese çağırdık.Bir takım olayların olmasına rağmen taraflar yine de bize kulak verdiler, ateşkes verildi ve çatışmalar durduruldu. Bu başarılı netice sayesinde, bu toplantıya katılabiliyoruz.

Hem Libya tarafı hem de Avrupa tarafı Libya meselesi yüzünden endişeli. Avrupa'yı endişelendiren bir konu.Kaddafi'nin ölmünden sonra mülteciler Avrupa'ya gelmeye başladı.

Faal bir şekilde Moskova'daki görüşme üzerine çalıştık ve Libya taraflarının kendi aralarında görüşmeyi sürdürmeleri bile bir başarıdır. Bunun için Dışişleri Bakanlarımıza teşekkür borçluyuz. Onlar ellerinden geleni yaptılar.

Bu ortak bildiriyi taraflardan biri desteklemese de ümidimizi kesmiyoruz. Meseleyi sonuçlandırmaya devam edeceğiz ve bu çatışmayı sona erdireceğiz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBizdeki faiz tartışması da bir şey mi?..Bizdeki faiz tartışması da bir şey mi?..
Kameriyede oturan 2 genç, otomobilden açılan ateşle yaralandı (2)Kameriyede oturan 2 genç, otomobilden açılan ateşle yaralandı (2)
Kanadı kırık baykuş için seferber oldularKanadı kırık baykuş için seferber oldular
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan putin Berlin

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Diğer Haberler
Milletvekili Köylü’den hakkında çıkan kumar iddialarına cevap

Milletvekilinden 'kumar' iddialarına yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'süt' açıklamasına yanıt

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'süt' açıklamasına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 16 Ocak büyük tesadüf

Fatih Erbakan: 16 Ocak büyük tesadüf

CHP Diyarbakır İl Başkanı Sayın ve 24 yönetici görevden alındı

İl Başkanı ve 24 yönetici görevden alındı

Kemal Kılıçdaroğlu TOGG heyeti ile görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu TOGG heyeti ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.