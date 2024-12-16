HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika | Beşar Esad sessizliğini günler sonra bozdu! Suriye'den nasıl kaçtığını anlattı: Ruslarla hareket etmiş

Son dakika | Beşar Esad sessizliğini günler sonra bozdu! Suriye'den nasıl kaçtığını anlattı: Ruslarla hareket etmiş

16.12.2024 15:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Beşar Esad'dan Suriye'deki iktidarının çöküp Moskova'ya kaçması sonrası ilk açıklama geldi. Muhalif gruplar Şam'a girdiğinde attığı ilk adımı ve devamında yaşananları birer birer açıklayan Esad, "8 Aralık'a dek ülkeden ayrılmayı, istifayı düşünmedim. Şam’a girildiğinde Rus koordinasyonuyla Lazkiye’ye hareket ettim" dedi.

Son dakika | Beşar Esad sessizliğini günler sonra bozdu! Suriye'den nasıl kaçtığını anlattı: Ruslarla hareket etmiş

Son dakika haberi: Dünyanın son dönemde en çok konuştuğu isimlerden biri kuşkusuz Beşar Esad. Gözlerin çevrildiği Esad'dan 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinden günler sonra ilk açıklama geldi.

"ÜLKEDEN AYRILMAYI DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Esad, Moskova'dan yazılı açıklama paylaştı. Devrik lider, açıklamasında "8 Aralık sabahına kadar Şam'da kaldım. Akşama dek ülkeden ayrılmayı, istifayı düşünmedim" ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_d532e2eb989554b36644cb372b750f99

NASIL KAÇTIĞINI ADIM ADIM ANLATTI

Suriye'den Moskova'ya kaçış sürecini anlatan Esad "Suriye'den ayrılışım ne planlı ne de iddia edildiği gibi savaşın son saatlerinde gerçekleşti. Hmeymim'e vardığımda mevziler düşmüştü. Şam’a girildiğinde Rus koordinasyonuyla Lazkiye’ye hareket ettim" dedi.

thumbs_b_c_a576881e37f803201a375299c5eb90eb

"MOSKOVA'DAN TALİMAT GELDİ"

Esad, çatışmalar sırasında Rus üssüne sığındığını ve Moskova’dan gelen talimatla buradan götürüldüğünü iddia etti.

Esad, Moskova'nın Suriye'deki üs komutanlığından 8 Aralık Pazar akşamı Rusya'ya acil bir tahliye ayarlamasını talep ettiğini belirtip "Bu tahliye Şam'ın düşmesinden bir gün sonra, son askeri mevzilerin çökmesi ve bunun sonucunda kalan tüm devlet kurumlarının felce uğramasının ardından gerçekleşti." dedi

Ge6_cnCWcAAYHlN

"2 YIL BOYUNCA RUSYA'YA 250 MİLYON DOLAR KAÇIRDI"

AA'nın Financial Times (FT) gazetesinin haberinden aktardığına göre, Esad'ın, 2018 ve 2019'da Rusya'ya yaklaşık 250 milyon dolar nakit kaçırdığı belirtildi.

FT'nin incelediği 2012'den sonrasını kapsayan kayıtlara dayandırdığı haberde, uluslararası yaptırımlar nedeniyle döviz sıkıntısı çekilen ülkede Esed'in, Mart 2018'den Eylül 2019'a kadar yapılan 21 farklı uçuşla yaptırım altındaki Rus bankalarına yatırılmak üzere başkent Moskova'ya döviz yolladığı aktarıldı.

Uçuşlarda, yaklaşık iki ton ağırlığı bulan yaklaşık 250 milyon dolar değerindeki banknotların, Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na gönderildiği kaydedilen haberde, devrik rejimin merkez bankasıyla Rus bankaları arasında 2018'den önce nakit transferi olmadığı aktarıldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Beşar Esad
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücreti geçen sene nokta atışı bilmişti! 2025 tahmini de geldi

Asgari ücreti geçen sene nokta atışı bilmişti! 2025 tahmini de geldi

Esad sessizliğini bozdu: Suriye'den nasıl kaçtığını adım adım anlattı

Esad sessizliğini bozdu: Suriye'den nasıl kaçtığını adım adım anlattı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi!

Kayak merkezinde zehirlenme: 12 kişi hayatını kaybetti!

Kayak merkezinde zehirlenme: 12 kişi hayatını kaybetti!

Tüyler ürperten işkence merkezinin duvarlarında Türkçe yazılar

Tüyler ürperten işkence merkezinin duvarlarında Türkçe yazılar

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı tepki!

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı tepki!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün en iyi fırsatı

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün en iyi fırsatı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.