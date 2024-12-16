Son dakika | Beşar Esad sessizliğini günler sonra bozdu! Suriye'den nasıl kaçtığını anlattı: Ruslarla hareket etmiş

Son dakika haberi: Dünyanın son dönemde en çok konuştuğu isimlerden biri kuşkusuz Beşar Esad. Gözlerin çevrildiği Esad'dan 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinden günler sonra ilk açıklama geldi.

"ÜLKEDEN AYRILMAYI DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Esad, Moskova'dan yazılı açıklama paylaştı. Devrik lider, açıklamasında "8 Aralık sabahına kadar Şam'da kaldım. Akşama dek ülkeden ayrılmayı, istifayı düşünmedim" ifadelerini kullandı.

NASIL KAÇTIĞINI ADIM ADIM ANLATTI

Suriye'den Moskova'ya kaçış sürecini anlatan Esad "Suriye'den ayrılışım ne planlı ne de iddia edildiği gibi savaşın son saatlerinde gerçekleşti. Hmeymim'e vardığımda mevziler düşmüştü. Şam’a girildiğinde Rus koordinasyonuyla Lazkiye’ye hareket ettim" dedi.

"MOSKOVA'DAN TALİMAT GELDİ"

Esad, çatışmalar sırasında Rus üssüne sığındığını ve Moskova’dan gelen talimatla buradan götürüldüğünü iddia etti.

Esad, Moskova'nın Suriye'deki üs komutanlığından 8 Aralık Pazar akşamı Rusya'ya acil bir tahliye ayarlamasını talep ettiğini belirtip "Bu tahliye Şam'ın düşmesinden bir gün sonra, son askeri mevzilerin çökmesi ve bunun sonucunda kalan tüm devlet kurumlarının felce uğramasının ardından gerçekleşti." dedi

"2 YIL BOYUNCA RUSYA'YA 250 MİLYON DOLAR KAÇIRDI"

AA'nın Financial Times (FT) gazetesinin haberinden aktardığına göre, Esad'ın, 2018 ve 2019'da Rusya'ya yaklaşık 250 milyon dolar nakit kaçırdığı belirtildi.

FT'nin incelediği 2012'den sonrasını kapsayan kayıtlara dayandırdığı haberde, uluslararası yaptırımlar nedeniyle döviz sıkıntısı çekilen ülkede Esed'in, Mart 2018'den Eylül 2019'a kadar yapılan 21 farklı uçuşla yaptırım altındaki Rus bankalarına yatırılmak üzere başkent Moskova'ya döviz yolladığı aktarıldı.

Uçuşlarda, yaklaşık iki ton ağırlığı bulan yaklaşık 250 milyon dolar değerindeki banknotların, Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na gönderildiği kaydedilen haberde, devrik rejimin merkez bankasıyla Rus bankaları arasında 2018'den önce nakit transferi olmadığı aktarıldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır