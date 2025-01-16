SON DAKİKA | Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi... Gözaltına alınmıştı

Son dakika: Emniyet'te ifadeleri tamamlanan 40 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da var.

PAZARTESİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul’da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da olduğu 40 şüpheli pazartesi günü gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtilmişti.