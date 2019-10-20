SON DAKİKA | Beşiktaş'ın 34. başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Son dakika haberine göre; Beşiktaş Kulübü'nün seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi kulübün 34. başkanı oldu. Serdal Adalı ve ekibi, yeni başkan Çebi'yi tebrik ederek salondan ayrıldı.

İŞTE AHMET NUR ÇEBİ'NİN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

8644 üyenin oy kullandığı sandıkların sonuçları şöyle:

TOPLAM OY SAYILARI

Ahmet Nur Çebi: 4015

Serdal Adalı: 2311

Hürser Tekinoktay: 458

1. SANDIK

Ahmet Nur Çebi: 211

Serdal Adalı: 176

Hürser Tekinoktay: 15

2. SANDIK

Ahmet Nur Çebi: 260

Serdal Adalı: 170

Hürser Tekinoktay: 22

3. SANDIK

Ahmet Nur Çebi: 250

Serdal Adalı: 153

Hürser Tekinoktay: 25

4. SANDIK

Ahmet Nur Çebi: 231

Serdal Adalı: 142

Hürser Tekinoktay: 23

5. SANDIK

Ahmet Nur Çebi: 217

Serdal Adalı: 140

Hürser Tekinoktay: 20

6. SANDIK

Ahmet Nur Çebi: 192

Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 26