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SON DAKİKA | Beşiktaş'ın 34. başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.10.2019 21:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Beşiktaş Kulübü'nün seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi kulübün 34. başkanı oldu. 16 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 4015 oya ulaşırken, Serdal Adalı 2311 ve Hürser Tekinoktay 458 oy aldı.

SON DAKİKA | Beşiktaş'ın 34. başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Son dakika haberine göre; Beşiktaş Kulübü'nün seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi kulübün 34. başkanı oldu. Serdal Adalı ve ekibi, yeni başkan Çebi'yi tebrik ederek salondan ayrıldı.

İŞTE AHMET NUR ÇEBİ'NİN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay
Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

8644 üyenin oy kullandığı sandıkların sonuçları şöyle:

TOPLAM OY SAYILARI

Ahmet Nur Çebi: 4015
Serdal Adalı: 2311
Hürser Tekinoktay: 458

1. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 211
Serdal Adalı: 176
Hürser Tekinoktay: 15

2. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 260
Serdal Adalı: 170
Hürser Tekinoktay: 22

3. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 250
Serdal Adalı: 153
Hürser Tekinoktay: 25

4. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 231
Serdal Adalı: 142
Hürser Tekinoktay: 23

5. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 217
Serdal Adalı: 140
Hürser Tekinoktay: 20

6. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 192
Serdal Adalı: 184
Hürser Tekinoktay: 26

7. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 233
Serdal Adalı: 157
Hürser Tekinoktay: 20

8. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 203
Serdal Adalı: 145
Hürser Tekinoktay: 24

9. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 215
Serdal Adalı: 177
Hürser Tekinoktay: 15

10. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 186
Serdal Adalı: 172
Hürser Tekinoktay: 27

11. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 261
Serdal Adalı: 163
Hürser Tekinoktay: 34

12. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 280
Serdal Adalı: 152
Hürser Tekinoktay: 46

13. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 375
Serdal Adalı: 71
Hürser Tekinoktay: 47

14. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 342
Serdal Adalı: 114
Hürser Tekinoktay: 44

15. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 312
Serdal Adalı: 94
Hürser Tekinoktay: 46

16. SANDIK
Ahmet Nur Çebi: 247
Serdal Adalı: 101
Hürser Tekinoktay: 24

TOPLAM OY SAYILARI

Ahmet Nur Çebi: 4015
Serdal Adalı: 2311
Hürser Tekinoktay: 458

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş ahmet nur çebi serdal adalı Hürser Tekinoktay

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