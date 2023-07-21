Son dakika: Beşiktaş, İstanbul'a getirmişti! Resmi imza atılmadan önce transferde sorun çıktı...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni sezonuna teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde hazırlanan Beşiktaş, transferde hareketli bir dönem geçiriyor. Son olarak Daniel Amartey ile anlaşmaya varan siyah - beyazlıların İstanbul'a getirdiği bir diğer futbolcunun transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

RESMİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATMADI

Beşiktaş'ın Championship ekibi Southampton'dan kadrosuna katmak için İstanbul'a getirdiği Lyanco, hala resmi sözleşmeye imzayı atmadı.

İstanbul'a geleli üç gün olan Lyanco'da yaşanan durumu ünlü gazeteci Fabrizio Romano açıkladı.

"TRANSFERDE SORUN ÇIKTI"

Romano, Lyanco ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerde bazı sorunların olduğunu açıkladı. Resmi imzaların atılmadığını ifade eden Fabrizio Romano, Southampton'ın Beşiktaş'tan haber beklediğini dile getirdi.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, taraftarlar sosyal medyada durumu şaşkınlıkla karşıladı.

