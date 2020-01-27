SON DAKİKA | Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'u Feyenoord'a kiralıyor

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Hollanda yolunda...
Deneyimli futbolcunun Eredivisie'de mücadele eden Feyenoord'a kiralanması için görüşmelere başlandığı ifade edildi. İki kulüp arasında sözleşme konusunda büyük mesafenin kaydedildiği ve transferin kısa sürede resmiyete döküleceği belirtildi.
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