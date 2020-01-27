SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. SON DAKİKA | Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'u Feyenoord'a kiralıyor

SON DAKİKA | Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'u Feyenoord'a kiralıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralanması için görüşmelere başlandığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'u Feyenoord'a kiralıyor

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Hollanda yolunda...

Deneyimli futbolcunun Eredivisie'de mücadele eden Feyenoord'a kiralanması için görüşmelere başlandığı ifade edildi. İki kulüp arasında sözleşme konusunda büyük mesafenin kaydedildiği ve transferin kısa sürede resmiyete döküleceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Beşiktaş yeni hocasını açıklıyorBeşiktaş yeni hocasını açıklıyor
Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası...Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası...
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş oğuzhan özyakup feyenoord

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 40 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 40 oldu

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Kobe'nin helikopteri nasıl düştü?

Kobe'nin helikopteri nasıl düştü?

Kobe'nin ölümüyle ilgili şok paylaşım!

Kobe'nin ölümüyle ilgili şok paylaşım!

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Lebron James gözyaşlarına boğuldu

Lebron James gözyaşlarına boğuldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Erzurumspor çeyrek finalde!

Erzurumspor çeyrek finalde!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Beşiktaş'ın yıldızı takımdan ayrılıyor!

Beşiktaş'ın yıldızı takımdan ayrılıyor!

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA | Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'u Feyenoord'a kiralıyor

Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi belli oldu

Beşiktaş teknik direktörünü açıklıyor, en güçlü aday Sergen Yalçın

Beşiktaş yeni hocasını açıklıyor

Beşiktaş, Göztepe maçı için kural hatası iddiasıyla başvuru yapacak

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası...

Abdullah Avcı'nın oğlundan dikkat çeken paylaşım

Avcı'nın oğlundan olay paylaşım

Beşiktaşlı taraftarlardan Karius'a tepki; Evine dön!

Beşiktaşlı taraftarlardan Karius'a tepki

Beşiktaş'tan taraftarlarına Elazığ'daki deprem için yardım çağrısı

Beşiktaş'tan taraftarlarına deprem çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.