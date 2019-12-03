Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın hakkında yeni gelişme!

Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldıran şüpheli Berrak K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Kasım günü 22:10 sıralarında müşteki Şüheda Nur E.'nin Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği’ni aradığı ve kimlik bilgilerini bilmediği bir kişinin kendisine saldırdığını beyan ettiği kaydedildi.

İddianamede yer alan müşteki Şüheda Nur E.'nin beyanında, 21:30 sıralarında Ihlamurdere Caddesi üzerinde yürüdüğü esnada daha önceden tanımadığı bir kadının kendisine tokat attığı, ne olduğunu anlayamadığı, kadına olay yerindeki bir erkeğin de sözlü müdahalede bulunduğu ancak kadının erkek şahsa da saldırdığını belirleterek şikayetçi olduğu kaydedildi.

"ALKOL ALMIŞTIM, ÜZGÜNÜM"



Şüpheli Berrak K.’nin iddianamede yer alan ifadesinde olay günü saat 18:00 sıralarında Nişantaşı’nda bir galerinin açılışına gittiği ve daha sonra Beşiktaş’a yürüdüğü, sergi açılışında bir miktar alkol aldığı, yürüdüğü esnada ismini sonradan öğrendiği müştekinin kendisine doğru yürüdüğü ve kendisine tiksinmiş bir şekilde baktığı, bunun üzerine müştekiye tokat attığı ve olay nedeniyle üzgün olduğunu belirtildi.