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Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran saldırgan hakkında yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 11:23 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldıran şüpheli Berrak K. hakkında iddianame hazırlandı.

Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran saldırgan hakkında yeni gelişme!

Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldıran şüpheli Berrak K. hakkında ’Yaralama’ ve ’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş başörtülü öğretmen

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