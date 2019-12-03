Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran saldırgan hakkında yeni gelişme!

Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldıran şüpheli Berrak K. hakkında ’Yaralama’ ve ’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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