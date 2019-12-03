Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran saldırgan hakkında yeni gelişme!

Be\u015fikta\u015f\u2019ta ba\u015f\u00f6rt\u00fcl\u00fc \u00f6\u011fretmene sald\u0131ran \u015f\u00fcpheli Berrak K. hakk\u0131nda \u2019Yaralama\u2019 ve \u2019Halk\u0131 kin ve d\u00fc\u015fmanl\u0131\u011fa tahrik etme\u2019 su\u00e7lar\u0131ndan 1 y\u0131l 4 aydan 4 y\u0131la kadar hapis istemiyle iddianame haz\u0131rland\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...PARTNER O koku apartman\u0131 sar\u0131nca... Korkun\u00e7 ger\u00e7e\u011fi kom\u015fular fark etti!Engelli sporcu da\u011fc\u0131l\u0131\u011fa ba\u015flad\u0131, zirveye t\u0131rmand\u0131\u015e\u0131rnak protokol\u00fc, engelliler i\u00e7in kamera kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum