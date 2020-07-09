SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sakatlandı!

SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sakatlandı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.07.2020 21:15 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sakatlandı.

SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sakatlandı!

Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasının 10. dakikasında sağ alt arka adalesinden sakatlanan Burak Yılmaz, oyuna devam edemedi ve yerini Güven Yalçın’a bıraktı.

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, Kasımpaşa maçının 10. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. Sağ alt arka adalesinde ağrı hisseden ve kendisini yere bırakan golcü futbolcu, yaşadığı acı sonrasında oyuna devam edemeyeceğini işaret ederek değişiklik talep etti ve kaptanlık pazubandını Atiba’ya vererek oyundan çıktı.

Oldukça fazla acı hissettiği yüzünden belli olan Burak Yılmaz, oyun alanının kenarına gelirken, genç futbolcu Güven Yalçın oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz’ın durumu yarın yapılacak olan tetkiklerin ardından belli olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinden çıktı! 1 metre boyunnda Evinden çıktı! 1 metre boyunnda
Yıldız oyuncu Beşiktaş'a ihtarname gönderdiYıldız oyuncu Beşiktaş'a ihtarname gönderdi
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu!

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu!

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Fenerbahçe derken yeni takımı şaşırttı!

Fenerbahçe derken yeni takımı şaşırttı!

F.Bahçe'den ikinci transfer! Açıklandı...

F.Bahçe'den ikinci transfer! Açıklandı...

Mesut Özil'in yeni adresi açıklandı! Türkiye...

Mesut Özil'in yeni adresi açıklandı! Türkiye...

Yıldız futbolcu gemileri yaktı!

Yıldız futbolcu gemileri yaktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Ajdin Hasic'ten müthiş gol

Ajdin Hasic'ten müthiş gol

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

'Caner Erkin F.Bahçe'ye dönsün'

'Caner Erkin F.Bahçe'ye dönsün'

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sakatlandı!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!

Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması

Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması

Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile anlaşma sağladı

Beşiktaş Süper Lig'in golcüsü ile anlaştı

Vida'dan Beşiktaş'a ihtarname!

Yıldız oyuncu Beşiktaş'a ihtarname gönderdi

24 yaşındaki stoper Rasmus Lauritsen'den Beşiktaş açıklaması

24 yaşındaki stoperden Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş Sergen Yalçın'a yeni sözleşme önerecek!

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.