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  4. Son dakika: Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması

Son dakika: Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.01.2020 21:57 | Son Güncelleme

Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan'ın Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile fotoğrafı "Beşiktaş'a mı transfer oluyor?" iddialarını gündeme getirdi. Beşiktaş'tan bu fotoğraf ile ilgili jet açıklama geldi.

Son dakika: Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması

Başakşehir ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla fesheden Arda Turan'ın kariyerine hangi takımda devam edeceği belirsizliğini korurken; bu akşam saatlerinde ortaya çıkan fotoğraf gündeme bomba gibi düştü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya olan yakınlığı ile bilinen Arda Turan'ın Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile fotoğrafı; "Beşiktaş'a mı imza atacak" sorularını da beraberinde getirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Çıkan fotoğrafın ardından Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi ve, "Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile futbolcu Arda Turan'ın transfer görüşmesi için bir araya geldiği ve el sıkıştığı, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın da söz konusu transfere onay verdiği şeklinde basın yayın organlarında yer alan haber, tamamen gerçek dışıdır. Haberde, görüşmeye kanıt olarak kullanılan fotoğraf da eskidir" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz da bugün düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş - Arda Turan ekseninde bildiği kadarıyla bir gelişme olmadığını ifade ederek: "Arda Turan'ın gönlünde yatanı biliyorum, inşallah Allah gönlüne göre verir" şeklinde konuşmuştu.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ARDANIN YERİ YUVASIDIR
arda kumda oynasın beşiktaşa külhan beyi lazım değil terim alsın işte adamını
aman ha burak gibi vacia var bide o gelmesin
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