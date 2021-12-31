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  4. SON DAKİKA: Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı

SON DAKİKA: Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı

31.12.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, 2 doz Sinovac, 2 doz Biontech aşısı olmuş ve son doz aşısının üzerinden 3 ay geçmiş bireyler için koronavirüs hatırlatma dozu randevuları açıldı. Özellikle sağlık çalışanları bu kapsama giriyor. 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech olanlar beşinci doz randevusu alabiliyor.

SON DAKİKA: Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı

Son dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz Biontech aşısı olmuş ve son doz aşısının üzerinden 3 ay geçmiş bireyler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Bugün itibarıyla dördüncü doz koronavirüs aşısını olup üzerinden 3 ay süre geçmiş olanlar için beşinci doz aşı hakkı tanımlandı.

BEŞİNCİ DOZ RANDEVUSU ALINABİLİYOR

Özellikle sağlık çalışanları bu kapsama giriyor. 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech olanlar beşinci doz randevusu alabiliyor.

Omicron varyantının dünyada yayılmasıyla birlikte hatırlatma dozunun önemi bir kez daha anlaşılmış ve bekleme süresi 6 aydan 3 aya düşürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı
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