SON DAKİKA: Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı

Son dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz Biontech aşısı olmuş ve son doz aşısının üzerinden 3 ay geçmiş bireyler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Bugün itibarıyla dördüncü doz koronavirüs aşısını olup üzerinden 3 ay süre geçmiş olanlar için beşinci doz aşı hakkı tanımlandı.

BEŞİNCİ DOZ RANDEVUSU ALINABİLİYOR

Özellikle sağlık çalışanları bu kapsama giriyor. 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech olanlar beşinci doz randevusu alabiliyor.

Omicron varyantının dünyada yayılmasıyla birlikte hatırlatma dozunun önemi bir kez daha anlaşılmış ve bekleme süresi 6 aydan 3 aya düşürülmüştü.

