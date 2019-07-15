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Son dakika! Beştepe'de 15 Temmuz şehitleri anılıyor...

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 12:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ'nün darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na şehitler anısına çelenk bıraktı, dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kendisini bekleyen 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Erdoğan ile 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler, daha sonra Mehter Takımı'nın seslendirdiği 15 Temmuz Marşı eşliğinde abideye yürüdü.

15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra şehitler için dua etti.

Törenin ardından Erdoğan ve beraberindekiler, Hatm-i Şerif merasimine katılmak üzere Millet Camii'ne yürüdü.

Programa Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç de katıldı.

(AA)

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Beştepe külliye Son dakika son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Allah'ım adalete bak inşallah 50 yıl daha bu ülkenin başında olursun sonrada damadın ve oğlum elliyil daha basimizda olur inşallah..
@soner_1970_gyfug Kişiler gelip geçicidir ama Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti bakidir. Aklınca dalga geçiyorsun ama başta kim olursa olsun millet olarak hain fetöyü asla affetmeyeceğiz. Değil 50 yıl, 100 yıl geçse de bu böyle olacak...
Bu ülkenin başına ne geldiyse fetö ile aynı yolu yürüyenler yüzünden geldi tarih asla affetmeyecek..
Ülkeyi babanızın malı mı sandınız ! Geldikleri gibi giderler..çook yakında..
@soner_1970_gyfug heykele çiçek konuluyo diye atatürk anıtlarına düşman olanlar buna ne diyor acaba?
@soner_1970_gyfug bu fetö olayı alınması gereken bir ders olarak tarihe geçmiştir. atatürk gençliğe hitabesinde bu ve bunun gibi olaylarla ilgili uyarılarda bulunmuş fakat din düşmanı yakıştırmalı sözleriyle onun sözlerini ciddiyetsiz kılmaya çalışmışlar ve başarılı olmuşlardır. ilime dayalı herşey doğrudur. kuran da ilimden ayrı değildir. cemaat arıyorsanız camiiye gidin farklı oluşumlar hem size hem çevremize hem milletimize hemde dinimize zarar verir. kurana bağlı, hukuka saygılı, insanlığa sevgili olalım
hsngi adalet? onlarca insanin katili olmak nasil bir histir acaba
30 ağustosu bekliyorum
Sadece şehitlere saygım var
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