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  4. SON DAKİKA | Beştepe'de gençlik buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

SON DAKİKA | Beştepe'de gençlik buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

14.09.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Gençlik Buluşması'nda konuşuyor.

SON DAKİKA | Beştepe'de gençlik buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Gençlik Buluşması'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Rabbime bana sizler gibi dava arkadaşları verdiği için hamdediyorum. Ziyaret ettiğimiz tüm illerimizde, hatta yurt dışı seyahatlerimizde gençlerimizle bir araya gelmeye özel önem veriyorum.

Biz gençlere asla arka bahçemiz olarak bakmadık. Her zaman emaneti teslim edeceğimiz yol arkadaşları olarak gördük. Anlayış farklarını tehdit olarak kabul etmedik, zenginlik vesilesine dönüştürmeye çalıştık. Gençlerimizi küresel bataklığın içine çekmeye çalışanların oyunlarını bozduk.

Hiçbir zaman gençlerimize 'tıpış tıpış gideceksiniz' 'şöyle davranacaksınız' demedik. Hayatın her alanında gençlerimize destek olmanın gayreti içinde olduk. Bunun içinde eğitimi önceliklerimizin en başına aldık.

Yarın sizlerin arasından da siyasetteki, iş ve çalışma hayatındaki, akademideki, sanattaki başarıları ile gurur duyacağımız nice evlatlarımız çıkacak. Biz artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Vakti geldiğinde siyasette de yönetimde de ülkeye ve millete hizmet etme sorumluluğunu tümüyle size bırakıp köşemize çekilecek ve torunlarımızı seveceğiz.

'21 YILDA YAŞADIKLARIMIZ BİR MİLLİ MÜCADELE ÖRNEĞİ'

Türkiye'nin son iki asrı sürekli bir kavga ile, kayıpla, arayışla ve bedel ödemeyle geçmiştir. Çanakkale'den Milli Mücadele'ye kadar her cephede canını dişine takarak mücadele eden milletimiz, bedellerin en büyüğünü ödemiştir. O devrin mandacıları da boş durmuyordu. Kendi aralarında ülkeyi emperyalist güçlerden hangisine peşkeş çekeceklerinin kavgasını yapan mandacılara rağmen Milli Mücadele zafere ulaşmıştır.

Terör örgütü mensuplarının; aydın, akademisyen, gazeteci, siyasetçi kisvesine bürünmüş nice 5'inci kol elemanlarının tuzaklarıyla boğuştuk. Sadece AK Parti'nin iktidarda olduğu son 21 yılda yaşadıklarımız bile başlı başına bir milli mücadele örneğidir.

Son yıllarda ekonomi ve sosyal yapımızı tahrip üzerinden yürütülen kampanyaları akamete uğratacağız. Milletimizin her ferdinin, bilhassa gençlerimizin dirayeti ve kararlılığıyla Türkiye’yi yaşanmaz hale getirmeye niyetlenenlerin foyalarını ortaya dökeceğiz.

Detaylar geliyor...

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