Son dakika! Beyazıt'ta halk otobüsü yayalara çarptı!

Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. DHA Muhabiri Hüseyin Coşkun kazayla ilgili olay yerinden şu bilgileri verdi:

"Saat 10.00 sıralarında ihbar aldık. Buraya geldiğimizde bir halk otobüsü yaklaşık olarak 10 araca zarar vererek çok garip bir şekilde; yolda gitmesi gerekiyorken parka doğru giderek araçları biçerek tekrar otoparka düşmüş haldeydi.

1'İ TURİST 3 YARALI



Olay yerinde yaralılar vardı. Üç yaralıyı gördüm, birisi turistti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Beyazıt - Bağcılar otobüsü, rotasından şaşıp yeşil alana doğru giden alana doğru çıkmış. Ardından da rampadan otoparka saplanmış durumda."