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Son dakika! Beyazıt'ta halk otobüsü yayalara çarptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 10:19 | Son Güncelleme

Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. Son dakika habere göre, özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 5 araca ve yayalara çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. DHA Muhabiri Hüseyin Coşkun kazayla ilgili olay yerinden şu bilgileri verdi:

"Saat 10.00 sıralarında ihbar aldık. Buraya geldiğimizde bir halk otobüsü yaklaşık olarak 10 araca zarar vererek çok garip bir şekilde; yolda gitmesi gerekiyorken parka doğru giderek araçları biçerek tekrar otoparka düşmüş haldeydi.

1'İ TURİST 3 YARALI

Olay yerinde yaralılar vardı. Üç yaralıyı gördüm, birisi turistti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Beyazıt - Bağcılar otobüsü, rotasından şaşıp yeşil alana doğru giden alana doğru çıkmış. Ardından da rampadan otoparka saplanmış durumda."

Olay yerinden ilk fotoğraflar!

Olay yerinden gelen kareler yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.
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Anahtar Kelimeler:
Beyazıt OTOBÜS Kaza

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Kaldırın şu halk otobüs ve minibüsleri iptal edin belgelerini verin belediye ye profesyonelce işletsinler nerde bi pisikobat varsa dolmuş şoförü Türkiye ye yakışmıyor ne kural ne kanun ne insanlık bilmezler
adamlar F1 araci kullanir gibi donuyolar o cemberden insanlari gorunce durmuyolar bile sonunda olucagi buydu zaten allah hepsinin yardimcisi olsun umarim birsey olmaz kimseye
Ulan sandım beyaz yayalara çarptı
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