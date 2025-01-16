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  4. SON DAKİKA | Beykoz'da istinat duvarı çöktü! Olayda ölen ya da yaralanan olmadı

SON DAKİKA | Beykoz'da istinat duvarı çöktü! Olayda ölen ya da yaralanan olmadı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
16.01.2025 17:55
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Beykoz'da birkaç gündür etkili olan yağış sonrası müstakil eve ait istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

SON DAKİKA | Beykoz'da istinat duvarı çöktü! Olayda ölen ya da yaralanan olmadı

Olay, dün akşam saatlerinde Gümüşsuyu Mahallesi Şadırvan Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. İstanbul'da birkaç gündür etkili olan yağış nedeniyle evin istinat duvarı çöktü.

ISTANBUL---BEYKOZDA-ISTINAT-DUVARI-COKT_519104_153706

EV HALKI TAHLİYE EDİLDİ

Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Çöken duvarla beraber toprak, alt sokakta bulunan başka bir evin bahçesine doldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler istinat duvarı yıkılan evi tedbir amaçlı tahliye etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ISTANBUL---BEYKOZDA-ISTINAT-DUVARI-COKT_519105_153706

(DHA)

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Beykoz istinat duvarı çöktü
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