Son dakika: Beykoz'da ormanlık alanda yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Son dakika haberi... Beykoz Çavuşbaşı’nda ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği öğrenilirken, yangına havadan da helikopterle müdahale edildiği belirtildi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum