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  4. Son dakika: Beykoz'da ormanlık alanda yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Son dakika: Beykoz'da ormanlık alanda yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

03.07.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Beykoz Çavuşbaşı’nda ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği öğrenilirken, yangına havadan da helikopterle müdahale edildiği belirtildi.

Son dakika: Beykoz'da ormanlık alanda yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Son dakika haberine göre, Beykoz Çavuşbaşı’nda ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan da helikopterle müdahale ediliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Beykoz
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