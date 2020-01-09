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  4. Son dakika: Beyoğlu'nda inşaat halindeki binada çökme meydana geldi

Son dakika: Beyoğlu'nda inşaat halindeki binada çökme meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 10:07 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Beyoğlu'nda tadilat halindeki binanın ön cephesinde çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay sabah 10.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Caddesi'nde meydana geldi. Tadilat halinde olduğu öğrenilen binanın ön cephesinde büyük bir gürültü ile çökme meydana geldi.

Çevrede büyük bir panik yaşanmasına neden olan olay sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri de göçük altında kalan olup olmadığını araştırdı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: İHA-DHA

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