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  4. Son dakika: Beyoğlu'nda metruk binada yangın! Mahsur kalanlar olduğu iddia ediliyor

Son dakika: Beyoğlu'nda metruk binada yangın! Mahsur kalanlar olduğu iddia ediliyor

23.01.2023 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Beyoğlu'nda metruk binada yangın çıktı. Alevler yükselirken, mahsur kalan olduğu iddia ediliyor. Olay yerine çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Son dakika: Beyoğlu'nda metruk binada yangın! Mahsur kalanlar olduğu iddia ediliyor

Son dakika: Beyoğlu'nda metruk binada yangın çıktı. Alevler yükselirken, mahsur kalan olduğu iddia ediliyor. Olay yerine çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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