Son dakika: Beyoğlu'nda metruk binada yangın! Mahsur kalanlar olduğu iddia ediliyor

Son dakika haberi... Beyoğlu'nda metruk binada yangın çıktı. Alevler yükselirken, mahsur kalan olduğu iddia ediliyor. Olay yerine çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Son dakika: Beyoğlu'nda metruk binada yangın çıktı. Alevler yükselirken, mahsur kalan olduğu iddia ediliyor. Olay yerine çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.