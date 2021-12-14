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  4. Son Dakika: Beyoğlu'nda Türk Bayrağı'na saldırı! Sosyal medyada gündem yaratmıştı yeni gelişme

Son Dakika: Beyoğlu'nda Türk Bayrağı'na saldırı! Sosyal medyada gündem yaratmıştı yeni gelişme

14.12.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Karaköy Yeraltı Çarşısı’nda Türk bayrağına saldıranlar yakalandı. İki gün üste üste Türk Bayrağı'na saldırı haberi sosyal medyada gündem olmuş, bayrağa saldıranlara esnafın meydan dayağı attığı iddia edilmişti.

Son Dakika: Beyoğlu'nda Türk Bayrağı'na saldırı! Sosyal medyada gündem yaratmıştı yeni gelişme

İstanbul Beyoğlu'ndaki Türk Bayrağı'na saldırı haberleri sonrası Emniyet harekete geçti. Gelen son dakika haberine göre Karaköy Yeraltı Çarşısı’nda 2 gün üst üste Türk bayrağına saldıran şahıslar yakalandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNEM OLDU

Beyoğlu’nda bulunan Karaköy Yeraltı Çarşısı’nda 2 gün üst üste Türk bayrağına saldıran şahıslar esnafın tepkisi ile karılaşmış, olay sosyal medyada ve televizyonlarda gündem olmuştu.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Türk bayrağına saldıran şahıslara esnaftan dayak" haberleri üzerine çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİLER

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler 3 yabancı uyruklu şahsın Türk Bayrağı'nı asıldığı yerden koparttığını tespit etti.

Zanlıların kimliklerini belirleyen ekiler E.K. ve M.L.M.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Diğer şüpheli R.C.M.'nin yurt dışına çıktığı belirlendi. Zanlılardan M.L.M.A. ifadesinin arından serbest bırakılırken, E.K. ise “Devlet Egemenliği Alametlerini Aşağılama” suçundan adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beyoğlu
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