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SON DAKİKA | Biden'dan Erdoğan'a İsveç'in NATO üyeliği için teşekkür! 'Cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz...'

12.07.2023 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İsveç'in NATO üyeliği için varılan anlaşmaya işaret eden Biden, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." dedi.

SON DAKİKA | Biden'dan Erdoğan'a İsveç'in NATO üyeliği için teşekkür! 'Cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz...'

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Biden, NATO zirvesiyle ilgili bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin video kolajını yayınladı.

Başkan Biden, "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Bu zirvenin, NATO savunmasına olan bağlılığı yeniden teyit ettiğini kaydeden Biden, "Umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği dünkü görüşmede de Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etmişti.

İşte Biden'ın o paylaşımı;

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AA

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biden erdoğan

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