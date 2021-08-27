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  4. Son Dakika: Biden'dan Kabil'deki patlamalara ilişkin açıklama

Son Dakika: Biden'dan Kabil'deki patlamalara ilişkin açıklama

27.08.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, 12 ABD askerinin hayatını kaybettiği Kabil'deki patlamalara ilişkin açıklama yapıyor.

Son Dakika: Biden'dan Kabil'deki patlamalara ilişkin açıklama

ABD Başkanı Biden, "Afganistan'daki gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

Biden'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Saldırıyı DEAŞ'ın Horasan grubunun yaptığını düşünüyoruz.

Bu saldırıyı gerçekleştirenler bilsin ki asla affetmeyeceğiz, asla unutmayacağız. Sizi avlayacağız, bedelini ödeteceğiz.

Komutanlarıma Horasan Grubuna saldırı planı emri verdim.

Afganistan'dan 70 binden fazla kişiyi tahliye ettik. Saldırılar bizi engelleyemeyecek, tahliyeler devam edecek.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Joe Biden
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