Son Dakika: Biden'dan Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin de bir son dakika açıklaması yaptı.

Biden'ın açıklamalarından satırbaşları;

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Finlandiya ve İsveç'in adaylığını kabul ettik. İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olacak.

Tehditler yalnızca Rusya'dan değil, Çin'den de geliyor. NATO da aynı şekilde değişiyor. Bu zirvede müttefiklerimizi yeniden toparladık.

RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞI

Putin NATO’yu parçalayabileceğini, bizi zayıflatabileceğini düşündü ama tam olarak istemediği şeyle karşılaştı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği ile beklemediği şeyle karşılaştı.

Ukrayna’nın yenilmesine müsaade etmeyeceğiz, Rusya’nın kazanmasına izin vermeyeceğiz. Petrol fiyatlarının artmasının, gıda krizinin nedeni Rusya’dır. Rusya mantıksız davranmayı bırakırsa savaş yarın bile sona erebilir.

TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI

Aralık ayında F-16’ları satmamız gerektiğini söylemiştim. Onları modernize de etmemiz gerekiyor. Bu konudaki pozisyonum Aralık ayından beri değişmedi. Onlara F-16 satmalıyız ama bunu yapmamız için Kongre’den onay almamız lazım. Kongreden onay çıkacağını düşünüyorum.

Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekli. Bunun tersi çıkarımıza değil. Kongre'den onay almamız gerekiyor ve bence bunu alabiliriz.



