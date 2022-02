Son Dakika: Biden ile Zelenskiy görüştü! Zelenskiy teşekkür ederek duyurdu... İşte ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin detayları

Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Önemli gelişmeyi Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Zelenskiy yaptığı açıklamada yaptırımların ağırlaştırılması, somut savunma yardımı ve savaş karşıtı koalisyonu ele aldıklarını duyurdu.

Öte yandan Zelenskiy, ABD'ye Ukrayna'ya desteğinden dolayı teşekkür etti.

Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS. Grateful to ???????? for the strong support to ????????!