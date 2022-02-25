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  4. Son Dakika: Biden ile Zelenskiy görüştü! Zelenskiy teşekkür ederek duyurdu... İşte ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin detayları

Son Dakika: Biden ile Zelenskiy görüştü! Zelenskiy teşekkür ederek duyurdu... İşte ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin detayları

25.02.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda konuştuğunu duyurdu. Biden'a Ukrayna'ya olan güçlü desteğinden dolayı teşekkür eden Zelenskiy, görüşmenin içeriğiyle ilgili de bilgiler verdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Biden ile Zelenskiy görüştü! Zelenskiy teşekkür ederek duyurdu... İşte ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin detayları

Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Önemli gelişmeyi Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

İŞTE GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Zelenskiy yaptığı açıklamada yaptırımların ağırlaştırılması, somut savunma yardımı ve savaş karşıtı koalisyonu ele aldıklarını duyurdu.

ABD'YE TEŞEKKÜR

Öte yandan Zelenskiy, ABD'ye Ukrayna'ya desteğinden dolayı teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Joe Biden
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