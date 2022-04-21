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SON DAKİKA | Biden, Rusya'ya yeni yaptırımları duyurdu

21.04.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, yeni yaptırımları duyurdu. Biden'ın açıkladığı yaptırımlara göre ABD limanları, Rusya ile bağlantısı olan gemilere yasaklanacak. Öte yandan ABD'nin Ukrayna'ya 1,3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacağı aktarıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Biden, Rusya'ya yeni yaptırımları duyurdu

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken ABD'den yeni yaptırımlar geldi.

ABD'DEN RUSYA'YA YENİ YAPTIRIM

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı yeni yaptırımda ABD limanları, Rusya ile bağlantısı olan gemilere yasaklanacak.

UKRAYNA'YA EK YARDIM

Öte yandan Biden, Ukrayna'ya 800 milyon doları savunma, 500 milyon doları ekonomi alanında olmak üzere 1,3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacaklarını duyurdu.

MARİUPOL AÇIKLAMASI: KANIT YOK

Sabah saatlerinde Rusya'dan gelen açıklama ile Ukrayna'nın kritik kenti Mariupol'ün Rus güçlerinin eline geçtiği duyurulmuştu. ABD Başkanı Joe Biden, “Mariupol’ün kontrolünün Rusya’ya geçtiğine dair kanıt yok” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Joe Biden
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
komik ya yasağa bak vayyy be rusya şimdi ayvayı yedi hatta yasaklara ruslara abd lilerin gezdiği yerlerde ingilizce tişört giymelerini kısa don falan giymesini de yasaklasın

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