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  4. Son dakika! Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Son dakika! Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

19.01.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! CHP'li Bilecik Belediye Başkanı'nın başdanışmanı Selçuk Erdağı rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Erdağı'nın bina ruhsatı almak isteyen bir şahıstan ruhsat bedeli için 400 bin TL ve bir AVM'nin işlemlerini takip etmek için bir şahıstan 5 milyon TL istediği iddia edildi.

Son dakika! Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Son dakika haberi! CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanı Selçuk Erdağı rüşvet alırken Bilecik Kaçakçılık ve Organize Suç Örgütü ekiplerince suçüstü yakalandı.

RUHSAT BEDELİ İÇİN 400 BİN TL, İŞLEM TAKİBİ İÇİN 5 MİLYON TL

Belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. isimli firmanın Yönetim Kurulu Başkanı olan ve aynı zamanda Belediye Bakanı Semih Şahin’in danışmanı olan Selçuk Erdağı’nın bina ruhsatı almak isteyen bir şahıstan ruhsat bedeli için 400 bin TL, yapımı devam eden ve tahmini 42 milyon TL bedel belirlenecek olan AVM’nin işlemlerini takip etmek için bir şahıstan 5 milyon TL istediği yönünde ihbarda bulunuldu.

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PARA ALIŞVERİŞİNİN BİLECİK BELEDİYESİ'NDEKİ OFİSİNDE GERÇEKLEŞECEĞİ ÖĞRENİLDİ

AVM’nin işlemlerini takip etme maksatlı şahısla 200 bin dolar nakit, 130 bin dolar senet olmak üzere anlaşmaya varıldığı, para alışverişinin şüphelinin Bilecik Belediyesi'ndeki ofisinde gerçekleşeceği öğrenildi.

RÜŞVET ALIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yapılan operasyon sonucunda CHP'li Bilecik Belediye Başkanı'nın başdanışmanı Selçuk Erdağı rüşvet alırken suçüstü yakalandı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Bilecik CHP
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