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  4. Son dakika: Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi!

Son dakika: Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi!

14.06.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı, 17 Şubat'ta Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı.

Son dakika: Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi!

Son dakika: Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in CHP'den ihraç edildiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı, 17 Şubat'ta Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı.

TANJU ÖZCAN KESİN İÇİN KESİN İHRAÇ İSTEMİ

Öte yandan açıklamalarıyla sık sık gündem yaratan Bolu Belediye Başkanı Özcan da partiden ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

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Özcan'ın son olarak belediye meclisi toplantısında kullandığı “Canlı müzik mümkün olduğu kadar yapılmasın. Canlı müziği özendirmeyelim” sözleri infiale yol açmıştı.

CHP'nin dün yapılan MYK toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline verilmesi kararı çıktı.

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