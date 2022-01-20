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Son Dakika: Bilecik Belediye Başkanının danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı! Yeni gelişme

20.01.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik Belediye Başkanının danışmanının rüşvet alırken suçüstü yakalanması olayında yeni bir gelişme yaşandı. Bilecik’te 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanan Belediye Başkan Danışmanı ve Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Bilecik Belediye Başkanının danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı! Yeni gelişme

Son dakika haberi: Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bilecik Belediye Başkanının danışmanı tutuklandı. Bilecik’te kent merkezinde yapılan bir alışveriş merkezi ihalesiyle ilgili rüşvet istihbaratını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri dün gece belediye binasına baskın yaptı. Belediye giriş çıkışlarını kapatan ekipler Erdağı’nın odasında arama yaptı. Operasyonda Erdağı, "Satış Bedeli Haricinde Rüşvet" kapsamında 200 bin dolar aldığı rüşvet parasıyla suçüstü yakalandı.

Son dakika! Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı! Gazetecilerin sorusunu yanıtsız bıraktıSon dakika! Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı! Gazetecilerin sorusunu yanıtsız bıraktı

suç

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

KOM ekipleri yaklaşık 3 saatlik arama sonrası gözaltına aldıkları Bilecik Belediye Başkan Danışmanı aynı zamanda Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı kelepçeli bir şekilde emniyete götürdü. KOM ekipleri ifadesinin aldığı Erdağı geniş güvenlik önlemleri arasında Bilecik Adliye Sarayına getirdi. Savcılıkta ifadesi alınan Erdağı ardından mahkeme sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Bilecik Belediye Başkan Danışmanı aynı zamanda Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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BELEDİYE BAŞKANI, GÖREVİNE SON VERDİKLERİNİ DUYURMUŞTU

Öte yandan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı’nın görevine son verdikleri yazılı açıklama yaparak duyurmuştu.

Son dakika… Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet iddiası ile ilgili CHP’den açıklamaSon dakika… Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet iddiası ile ilgili CHP’den açıklama


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