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Son dakika… Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet iddiası ile ilgili CHP’den açıklama

20.01.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanın rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Torun açıklamasında ‘Soruşturma belli olduğunda gerçekler ortaya çıkacak’ dedi. İşte Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet iddiaları ile ilgili son dakika açıklamasının detayları…

Son dakika… Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet iddiası ile ilgili CHP’den açıklama

Son dakika haberi… CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kırklareli’nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Torun, CHP Kırklareli İl Başkanlığına yaptığı ziyarette bir gazetecinin sorduğu ‘Bilecik Belediye Başkanı Danışmanı Selçuk Erdağı’nın rüşvet alırken suçüstü yakalandı” sorusunun üzerine yaptığı açıklamada, “Bilecik Belediye Başkanı danışmanının şuanda soruşturma kapsamında soruşturma devam ediyor, soruşturma belli olduğunda gerçekler ortaya çıkacak” dedi.

Son dakika! Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı! Gazetecilerin sorusunu yanıtsız bıraktıSon dakika! Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı! Gazetecilerin sorusunu yanıtsız bıraktı

YEREL SEÇİM BEKLENTİSİNDEN DOLAYI ERTELENDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Önümüzde yaklaşan erken yerel seçim beklentisinden dolayı CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 1 yıl ertelendi." dedi.

Partisinin Kırklareli il başkanlığını ziyaret eden Torun, her gittikleri il ve ilçede muhtarlarla bir araya geldiklerini ve sorunlarını çözmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP olarak 84 maddelik Muhtarlar Yasası'nı hazırladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da CHP'nin bu hamlesi karşısında bir hamle yaparak, dün muhtarların aylıklarını artırdığını ileri süren Torun, "Bütün muhtarlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Ama bilinsin ki bugün eğer meclise verdiğimiz Muhtarlık Yasası, Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu ile eğer kabul edilmezse iktidarımızda mutlaka Muhtarlık Yasası'nı çıkaracağız. Sadece onların gelir olarak değil, yetki ve sorumluluk olarak da daha fazla etkin hizmet vermelerinin önünü açacağız, muhtarlarımızın gerçek kurumsal yapısını ortaya koyacağız." diye konuştu.

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PARTİ KURULTAYI ERKEN SEÇİM BEKLENTİSİ NEDENİYLE ERTELENDİ

Bir gazetecinin, "Kurultay süreci neden ertelendi" sorusu üzerine Torun, kurultayın, Parti Meclisinin bilgisi dahilinde 1 yıl ertelendiğini anımsattı.

Bunun nedeninin, bu yıl içinde beklenen erken seçim olduğuna dikkati çeken Torun, şöyle devam etti:

"Bizim şu an böyle bir kongre takvimini başlattığımızda hepimiz biliyoruz ki içe yönelik bir mücadele başlayacak. Parti içerisinde bir rekabet olacak, biz şu anda gerçekten sahadayız.

Bu motivasyonu da devam ettirmek zorundayız. Önümüzde zorlu bir süreç var, biz bu iktidarı ortadan kaldıracaksak hep birlikte güçlerimizi birleştirmek durumundayız. Önümüzde yaklaşan erken yerel seçim beklentisinden dolayı CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 1 yıl ertelendi. Zaten tüzüğümüzde var."

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BİLECİK BELEDİYESİNDE RÜŞVET İDDİASI

Bir gazetecinin, "Bilecik Belediye Başkanı danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz" sorusuna ise Torun, "Şu anda soruşturması devam ediyor. Soruşturma belli olduktan sonra zaten gerçekler ortaya çıkacak." yanıtını verdi.
Torun, konuşmasının ardından partisine üye olanlara rozet taktı.

İHA - AA

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