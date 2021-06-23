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Son dakika: Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

23.06.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Toplantıda, azalan vaka sayıları ve hızlı şekilde devam eden aşılama programı değerlendirilecek.

Son dakika: Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulunun saat 17.30'da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde toplanacağı bildirildi.

Açıklamada, Bakan Koca'nın, toplantının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacağı kaydedildi.

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 22 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 223 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 223 bin 238 testte 6 bin 143 vaka, 565 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 57 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 214 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 58 milyon 997 bin 73, toplam vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736, toplam vefat sayısı 49 bin 293, toplam ağır hasta sayısı 791, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 242 bin 945 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca bilim kurulu

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