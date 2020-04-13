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  4. Son dakika! Bilim Kurulu koronavirüs rehberini güncelledi

Son dakika! Bilim Kurulu koronavirüs rehberini güncelledi

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2020 10:22 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Covid-19 rehberini güncelledi.

Son dakika! Bilim Kurulu koronavirüs rehberini güncelledi

Güncellenen Covid-19 rehberine göre;

-Olası vaka tanımına uyan ve enfeksiyon bulguları ağırlaşarak devam eden kişilerden alınan ilk numunenin üst solunum yolu numunesi olması ve test sonucunun negatif olması; COVID19 enfeksiyonu şüphesini dışlamaz.

-Tazyikli su kullanımı, cenazeden enfekte sıvıların sıçramasına ve aerosol oluşturarak hastalık bulaşına neden olabilecek işlem olması nedeniyle cenazenin yıkanması sırasında bu işlemden kaçınılmalıdır.

-Cenaze sahipleri, cenazeye sarılmamalı ve yakın temasta bulunmamalıdır.

-Cenaze normal şekilde kefenlenmelidir, cenaze torbasına ihtiyaç bulunmamaktadır.

-Özel bir mezarlığa gerek duyulmadan, defin yerine kireç serpilmesi gibi bir tedbire gerek olmadan normal mezarlık alanına defnedilmelidir.

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