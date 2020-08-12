Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacak

21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.

Son dakika haberine göre okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacak. Koronavirüs Bilim Kurulu, 2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılı için toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararının yüz yüze eğitimin en az 1 ay ertelenmesi olduğunu açıkladı. Bu açıklamadan hemen sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kameralar karşısına geçti ve alınan kararları açıkladı.

Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız.

Bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda hangi grupların okula başlayacağını belirleyeceğiz. Sınava girecek öğrencilerimizle ilgili de planlamalar yapılıyor.

Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında sorumluluk almaya davet ediyorum.

Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık, uzaktan eğitimle, canlı dersler, EBA TV vasıtasıyla giderilecek.

BİLİM KURULU'NDAN TAVSİYE KARAR

Sağlık Bakanı Koca "Bilim Kurulu’nun gündeminde öne çıkan, önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretim süreçlerinin hangi şartlarla yürütüleceği konusuydu. Bu konudaki öneri, yüz yüze eğitimin, en az önümüzdeki bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online eğitim yapılması, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi yönündedir. Bu görüş ve öneriyi Milli Eğitim Bakanlığımız ile paylaştık. Konuyla ilgili planlarını Sayın Bakanımız açıklayacaktır" açıklamasını yaptı.



