Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Koronavir\u00fcs Bilim Kurulu, Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n Bilkent Yerle\u015fkesi'nde saat 17.30'da topland\u0131.\nSa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca'n\u0131n toplant\u0131n\u0131n ard\u0131ndan saat 19.15'te bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapmas\u0131 bekleniyor.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 G\u00f6r\u00fcnt\u00fcler b\u00fcy\u00fck tepki \u00e7ekmi\u015fti! Polis, k\u00f6t\u00fc davrand\u0131\u011f\u0131 ya\u015fl\u0131 adamdan \u00f6z\u00fcr dilediResmen a\u00e7\u0131kland\u0131: 2020-MS\u00dc ertelendi!Vir\u00fcs tedavisinde o ilac\u0131n i\u015fe yarad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bulan doktor \u00f6l\u00fcm tehdidi al\u0131yor