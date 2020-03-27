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  4. Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 17:44 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30’da toplandı. Toplantı sonrasında saat 19:15’te Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından saat 19.15'te basın açıklaması yapması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Bilim Kurulu -Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca

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