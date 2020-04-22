Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı.

Kurul üyelerinin toplantısının ardından Bakan Koca, basın toplantısı düzenliyor.

İşte Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu mücadelenin şeffaflıkla yürütüldüğüne inananlara yürekten teşekkür ediyorum.

Ölüm oranlarıyla ilgili bazı karşılaştırmalar yapacağım.

Biraz sonra paylaşacağım verilerden önce altını çizmek istediğim konular var. Mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor.

Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, kesin olan budur.Tedbirleri uygularsak yeni hasta sayımız düşüyor, kesin olan budur.

Son 24 saatte 3083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 117 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 98 bin 674, can kaybı 2376 oldu.

Yüzde 80'lere yakın seyreden yoğun bakım yatak doluluk oranlarımızı da şu an yüzde 60'lara indirmiş durumdayız. Pandemiye rağmen gerek servis, gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceden bile dolu değildir.