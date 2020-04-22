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  4. Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor

Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 17:05 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2 bin 376'ya yükseldi. Bakan Koca, "Mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor" dedi.

Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı.

Kurul üyelerinin toplantısının ardından Bakan Koca, basın toplantısı düzenliyor.

İşte Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu mücadelenin şeffaflıkla yürütüldüğüne inananlara yürekten teşekkür ediyorum.

Ölüm oranlarıyla ilgili bazı karşılaştırmalar yapacağım.

Biraz sonra paylaşacağım verilerden önce altını çizmek istediğim konular var. Mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor.

Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, kesin olan budur.Tedbirleri uygularsak yeni hasta sayımız düşüyor, kesin olan budur.

tablo

Son 24 saatte 3083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 117 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 98 bin 674, can kaybı 2376 oldu.

Yüzde 80'lere yakın seyreden yoğun bakım yatak doluluk oranlarımızı da şu an yüzde 60'lara indirmiş durumdayız. Pandemiye rağmen gerek servis, gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceden bile dolu değildir.

Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın karşılaştığı dramatik sahneleri yaşamamışsak sebebi açıktır. Türkiye'de hiçbir sonuç arka planı bilen için sürpriz değildir. Dünyanın pek çok ülkelerinde hastaların stadyumlarda, AVM'lerde tedavi edilmeye çalışıldığını gördük.

ABD ölüm oranı yüzde 5.3, İspanya yüzde 10.5, İtalya 13.2, Almanya 3.5, Fransa 17.3, Çin yüzde 5,5 Belçika yüzde 14.7, Türkiye yüzde 2.3, oranlar ne kadar yüksekse hastalar o kadar geç fark edilmiş demektir.

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