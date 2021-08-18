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Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

18.08.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bilim Kurulumuz okullarımızın güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberini hazırladı. Bu hazırlığı MEB ve YÖK ile istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz. Okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz.

Kimse ben gencim diye tedbirlerden vazgeçmemeli. Tedbirlerde değişen bir şey yok.

Üç doz aşı olmuş kişilerin iki doz olanlara göre yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı. Üçüncü doz ile koruma daha fazla. İki doz inaktif olmuş vatandaşların üçüncü doz aşı yaptırmasının gerekliliği anlaşıldı.

Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır. E-Nabız web sayfasından girerek veliler, çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor.

Ayrıntılar geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca bilim kurulu Sağlık Bakanı
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