Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

Son dakika haberi... Türkiye'de Omicron varyantı etkisini göstermeye devam ediyor. Bugün açıklanan vaka sayısı, bu zamana kadar açıklanan en çok sayı olarak tarihe geçti. Bakan Koca artan vaka sayılarına rağmen hastaneye yatışlardaki sayının çok olmadığına değindi. Son gelişmelerin ardından Bilim Kurulundan yapılan açıklama merakla bekleniyordu. Kritik toplantının ardından Bakan Koca sosyal medya hesabından yazılı açıklamayı paylaştı. Bakan Koca, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7'nci günden sonra hafif ya da semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5'inci gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler, son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz." ifadelerini kullandı.

İşte Bilim Kurulu Sonrasında yapılan yazılı açıklama:







