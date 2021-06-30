Son Dakika: 3. doz aşı için karar verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Aşılanma programımız tam bir seferberlik halinde devam ediyor. 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşı için randevu alabilecekler.

Elde edilen yeni veriler ışığında Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur.

Hastalığı geçirmiş olanlar için aşı süresi 3 aya indirildi.

Aşıya karşı olmayan ama aşı olmakta tereddüt eden vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Siz tereddüt eder ve geri durursanız bir kişi eksik kalacağız ve her bir eksiğimiz bizi toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmakta geciktirecektir.

Ayrıntılar geliyor...

