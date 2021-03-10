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  4. Son dakika! Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklama

Son dakika! Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklama

10.03.2021 21:46 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklama

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Koca, "Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Bugüne kadar 76 ilde 41 bin 488 İngiltere, 9 ilde 61 Güney Afrika, 1 ilde 2 California-New York ve 1 adet de Brezilya mutantı tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapıldı.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka çok hasta potansiyelini barındırıyor.

Son hafta verileri, ülke genelinde tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor.

10 milyonun üzerinde aşılama gerçekleştirmiş durumdayız. Aşı tedarikine paralel olarak bu performansımız bazı dönemler yavaşlasa da artarak devam edecektir.

Bilelim ki maviye yolculuğumuz virüsten korunarak yaşamayı öğrenmekten geçiyor.

"76 İLDE MUTANT VİRÜS TESPİT EDİLDİ"

Bugüne kadar 76 ilde 41 bin 488 İngiltere, 9 ilde 61 Güney Afrika, 1 ilde 2 California-New York ve 1 adet de Brezilya mutantı tespit edildi.

Bu hızlı bulaşan varyantlara karşı halen tedbirden ve aşıdan başka silahımız yok.

AYRINTILAR GELİYOR...
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koronavirüs (Covid-19) pandemi Fahrettin Koca bilim kurulu

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