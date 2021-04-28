Son dakika! Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca’dan önemli açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Yıpratıcı süreç beklenenden uzun sürdü.

Ülkemizdeki vaka sayılarının ve kayıpların artmasını engellemek için bir kez daha kısıtlamaları sıkılaştırdık.

Kısıtlamalara hep birlikte uymalıyız. Bu süreci kısaltmak için yapmamız gereken kısıtlamalara ve tedbirlere uymak gerekiyor.

SPUTNİK V AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak için anlaşma imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecek.

BIONTECH AŞISINDA İKİNCİ DOZ SÜRESİ UZATILACAK

Haziran ayı itibarıyla da Biontech aşısının teslim alınan miktarı 30 milyonu geçmiş olacak. BioNtech aşısının iki dozu arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

HİNDİSTAN VARYANTI TÜRKİYE'DE

İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip ediliyor.



