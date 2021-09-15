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Bakan Koca pazartesi gününü işaret etti

15.09.2021 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Okullarımızda öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimiz onam formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır” dedi. Bakan Koca ayrıca ,"Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca pazartesi gününü işaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrasında açıklamalarda bulundu. Online gerçekleşen Kurul sonrasında YouTube üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, “Okullarımızda yüz yüze eğitimin ilk haftasını yeni okul koşullarına uyum ile geçirdik. Aldığımız tedbirler ve olası olumsuz olayların yönetimi ile ilgili algoritmalar konusundaki hazırlıklarımız uyum haftasını büyük sorunlarla karşılaşmadan yönetmemizde etkili oldu. Okullarımızın yüz yüze eğitime açık kalmasının en büyük önceliğimiz olduğunu defalarca dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Bunu temin etmek için planladığımız pilot taramalar ile ilgili somut bazı bilgileri sizlerle paylaşmak isterim. Okullarımızda öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimiz onam formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır. En kutsal emanet olan bedenimize kişinin ya da velisinin rızası dışında hiçbir işlem tesis edilmesi mümkün değildir. Konu salgın hastalık bile olsa bu böyledir” ifadelerini kullandı.

"PAZARTESİ PAYLAŞACAĞIZ"

Bilim Kurulu’nun bir diğer gündem maddesinin ise aşı programının seyri olduğunu belirten Bakan Koca, “Aşı programımız plana uygun ve başarıyla sürmektedir. 1. doz aşılamada yüksek bir oranda ve kısa sürede aşılama ile önemli bir kazanım elde ettik. Şimdi sıra aşılarımızı tamamlamaya ve ikinci doz aşıları olmaya geldi. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin 1. doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı iki doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız” şeklinde konuştu.

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"ENDİŞE VE KARMAŞA ORTAMINDAN ÇIKTIK"

Aşılamanın etkisi ve alınan tedbirlere uyum ile birlikte toplumsal bağışıklığın kazanılacağına vurgu yapan Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

“Son günlerde kayıplarımızın sayısının yüksek olmasının aşı etkililiği ile ilişkilendirildiğine şahit oluyoruz. Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir. Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir. Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Bu durum net şekilde görülebiliyor. Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak elzem. Aşı olanların aşısı tamamlanana kadar yani 2. dozdan 14 gün geçtikten sonra korundukları gerçeğini aklımızdan çıkarmayalım. Tedbirlere toplumsal bağışıklık elde edilene kadar uymak zorundayız. Maske ve mesafe kurallarına temizlikle birleştirerek devam etmek son derece kritik. Endişe ve karmaşa ortamından çıktık. Bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Hep beraber tedbirlere uyacak ve aşı olarak toplumsal bağışıklığı elde edeceğiz.”


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