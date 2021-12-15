Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Omicron açıklaması

Son dakika haberine göre Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Bakan Koca Omicron tedbiri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Belirlenmiş aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız hatırlatma dozunu olabilirler." dedi.
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