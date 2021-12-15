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Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Omicron açıklaması

15.12.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Bakan Koca Omicron tedbiri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Belirlenmiş aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız hatırlatma dozunu olabilirler." dedi.

Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Omicron açıklaması

Son dakika haberine göre Bilim Kurulu toplantısı sona erdi.

Bakan Koca'nın toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca bilim kurulu
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