Son dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.Toplantının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulundu.

"TEDBİRLERİN SIKILAŞTIRILMASI DEĞERLENDİRİLDİ"

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Vaka sayılarındaki artış hızı azaldı. Bundan sonra kısıtlama ve tedbirlere uyumla vaka sayısı düşecek.

Vaka sayılarında hedeflenen düşüşün sağlanamaması halinde tedbirlerin sıkılaştırılması değerlendirildi.

Mevcut mutasyonlar dışında yeni bir tür daha ortaya çıktı. Hindistan varyantlı olarak bilinen yeni bir tür mutasyon daha tespit edilmiştir. Ülkemizde henüz bu varyant tespit edilmese de yine hızlı bulaşan bu varyanta karşı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda Hindistan’dan ve Hindistan temaslı seyahatlerden ülkemize giriş yapmak isteyen kişiler belirlenen yurtlarda karantinaya alınarak 14 gün gözetim altında tutulduktan sonra ülkeye girişlerine izin verilmektedir.

"SPUTNİK V AŞISI DA GELİYOR"

2 aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim.

AYRINTILAR GELİYOR...

