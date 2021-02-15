Son Dakika: Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, yüz yüze eğitim sürecini anlattı

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, bugün itibariyle köy okullarında başlayan yüz yüze eğitim konusunda açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimin çok çok önemli olduğunu vurgulayan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, bu kapsamda okullarda gerekli önlemlerin alındığını ve vaka seyrine göre eğitimin devam edeceğini söyledi. Öğretmenlerin aşılanmasına da değinen Kayıpmaz, öncelikli olarak yüz yüze eğitime başlayan gruplara ders veren öğretmenlerden başlanarak, tüm öğretmenlerin aşılanacağını kaydetti. Yüz yüze eğitimin çok çok önemli olduğunun altını çizen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Öncelikle yüz yüze eğitimin çok önemli olduğuna bir vurgu yapmamız lazım. Hem üniversitelerdeki Sağlık Bilimleri gibi uygulamalı bölümlerde son derece önemli hem de özellikle temel eğitim aşamasındaki çocuklarımız için yüz yüze eğitim oldukça önemli. Evet online eğitim bir miktar olabilir, şartlar onu gerektirdiğinde, sağlık temelli düşündüğümüzde online eğitim ön plana çıkabilir. Ama şunu da unutmayalım ki, online eğitim yüz yüze eğitimin yerini hiçbir zaman alamaz. Belli bir süre bu durumu ikame etmek için ancak online eğitimden ya da televizyon kanallarından destek alınabilir" şeklinde konuştu.

"EĞİTİM ÖĞRETİM YILINI BELLİ KAİDELER ÇERÇEVESİNDE KOTROLLÜ BİÇİMDE DEVAM ETTİRMEK DURUMUNDAYIZ" Bugün itibariyle köy okullarında başlayan yüz yüze eğitim sürecine de değinen Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Bugün itibariyle önemli bir adım atıldı ve atılan bu adımla birlikte köy okullarımızda eğitim tüm kademelerde başladı. Bu tabi belirli kurallar çerçevesinde yürütülmesi gereken bir uygulama olmalı. Zaten buna yönelik de hem okul idarecilerimiz, hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz buna çok ciddi biçimde hazırlanmış vaziyette. Uyulması gereken hijyen kuralları belli. Çocuklar arasında oyun saatlerinde, mümkün olduğunca mesafenin korunması gerektiği belli. Sık sık el yıkamanın önemi zaten çocuklarımıza hatırlatılıyor. Çocuklarımız maske kullanmak konusunda, ben etrafımdaki çocuklardan da biliyorum çok hevesli ve birçok büyükten daha iyi maske kullanıyorlar. Bir yandan çocuklarımız da okullarını çok özledi, öğretmen ve idarecilerimiz öğrencilerini özledi. Eğitim öğretim yılını belli kaideler çerçevesinde kontrollü biçimde devam ettirmek durumundayız” diye konuştu.