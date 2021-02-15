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  4. Son Dakika: Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, yüz yüze eğitim sürecini anlattı

Son Dakika: Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, yüz yüze eğitim sürecini anlattı

15.02.2021 14:57 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, yüz yüze eğitim sürecini anlattı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Öğretmenlerimizin aşılanması yüz yüze eğitimin devamlılığı açısından öncelikli olarak planlandı. Ama tabii ki belli bir sıra içerisinde gerçekleşecektir. Öncelikle bu kademeli eğitimin açıldığı sınıflara ders veren öğretmenlerimizden başlamak üzere bütün öğretmenlerimizin aşılanması planlanacaktır" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, bugün itibariyle köy okullarında başlayan yüz yüze eğitim konusunda açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimin çok çok önemli olduğunu vurgulayan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, bu kapsamda okullarda gerekli önlemlerin alındığını ve vaka seyrine göre eğitimin devam edeceğini söyledi. Öğretmenlerin aşılanmasına da değinen Kayıpmaz, öncelikli olarak yüz yüze eğitime başlayan gruplara ders veren öğretmenlerden başlanarak, tüm öğretmenlerin aşılanacağını kaydetti.

Yüz yüze eğitimin çok çok önemli olduğunun altını çizen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Öncelikle yüz yüze eğitimin çok önemli olduğuna bir vurgu yapmamız lazım. Hem üniversitelerdeki Sağlık Bilimleri gibi uygulamalı bölümlerde son derece önemli hem de özellikle temel eğitim aşamasındaki çocuklarımız için yüz yüze eğitim oldukça önemli. Evet online eğitim bir miktar olabilir, şartlar onu gerektirdiğinde, sağlık temelli düşündüğümüzde online eğitim ön plana çıkabilir. Ama şunu da unutmayalım ki, online eğitim yüz yüze eğitimin yerini hiçbir zaman alamaz. Belli bir süre bu durumu ikame etmek için ancak online eğitimden ya da televizyon kanallarından destek alınabilir" şeklinde konuştu.

"EĞİTİM ÖĞRETİM YILINI BELLİ KAİDELER ÇERÇEVESİNDE KOTROLLÜ BİÇİMDE DEVAM ETTİRMEK DURUMUNDAYIZ"

Bugün itibariyle köy okullarında başlayan yüz yüze eğitim sürecine de değinen Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Bugün itibariyle önemli bir adım atıldı ve atılan bu adımla birlikte köy okullarımızda eğitim tüm kademelerde başladı. Bu tabi belirli kurallar çerçevesinde yürütülmesi gereken bir uygulama olmalı. Zaten buna yönelik de hem okul idarecilerimiz, hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz buna çok ciddi biçimde hazırlanmış vaziyette. Uyulması gereken hijyen kuralları belli. Çocuklar arasında oyun saatlerinde, mümkün olduğunca mesafenin korunması gerektiği belli. Sık sık el yıkamanın önemi zaten çocuklarımıza hatırlatılıyor. Çocuklarımız maske kullanmak konusunda, ben etrafımdaki çocuklardan da biliyorum çok hevesli ve birçok büyükten daha iyi maske kullanıyorlar. Bir yandan çocuklarımız da okullarını çok özledi, öğretmen ve idarecilerimiz öğrencilerini özledi. Eğitim öğretim yılını belli kaideler çerçevesinde kontrollü biçimde devam ettirmek durumundayız” diye konuştu.

"BEKLENMEYEN BİR ARTIŞ GÖZLEMLENİRSE ONA YÖNELİK DE ÖNLEMLER ALINACAK"

Yüz yüze eğitimin başladığı kademelerde bu sürecin sürekli takip edileceğini belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, “Eğitimin başladığı köylerde vaka artışının olup olmayacağı yakından izlenecek. Eğer beklenmeyen bir artış gözlemlenir ise ona yönelik olarak da önlemler alınacak. Bir bölgede eğer beklenmedik bir vaka artışı olursa orada zaten eğitime ara verileceğine dair açıklamalar da yapıldı. Yurt dışından önemli ülkelerden gelen raporlar var. Bu raporlarda uzaktan eğitimle devam eden bölgelerdeki 100 bin kişiye düşen yeni vaka sayısı ile eğitim yüz yüze sürdüğü bölgelerdeki vaka sayıları karşılaştırılmış durumda. Şuan da online eğitim ile devam edilen yerler ile yüz yüze eğitimle devam edilen yerler arasında anlamlı bir farklılık yok. Ama tabi ki sağlığı öncelikli olarak düşünmek durumundayız ve tüm tedbirleri alarak bu süreci devam ettirmek durumundayız” ifadelerini kullandı.

AŞILAMA NASIL OLACAK?

Öğretmenlerin aşılama planına da değinen Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, şöyle devam etti:

“Eğitimin devamlılığı açısından öğretmenlerimiz bu işin ana aktörleri. Durum böyle olunca onların aşılanması da öncelikli gruplar içerisinde planlandı. Tıpkı kamu güvenliği mensuplarımız gibi öğretmenlerimizin de yüz yüze eğitimin devamlılığı açısından aşılanması öncelikli olarak planlandı. Ama tabi ki belli bir sıra içerisinde gerçekleşecektir. Öncelikle bu kademeli eğitimin açıldığı sınıflara ders veren öğretmenlerimizden başlamak üzere bütün bu eğitim camiamız içerisinde yer alan öğretmenlerimizin aşılanması planlanacaktır.”

(İHA)

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