Son dakika BİLSEM açıklandı.. 2020 BİLSEM sınav sonucu öğrenme ekranı! 2020 BİLSEM sınav sonuçları 2020 açıklandı mı?

2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sınavı araştırılmaya devam ediyor. 5 Eylül 2020 tarihinde yapılmaya başlanan BİLSEM sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyordu. Devlete bağlı olarak çalışan özel eğitim kurumlarında eğitim hayatına devam eden, özel yetenekli çocukların seçilmesi için birçok öğrencinin katıldığı BİLSEM sınavı sonuçları 2020 açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla birlikte sınavların 14 Ekim tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. 2020 BİLSEM sınav sonucu öğrenme ekranı haberimizde...
Özel yetenekli çocukların grup tarama yöntemi ile belirlendiği BİLSEM sınav sonuçları ekranı MEB tarafından 14 Ekim 2020' de http://meb.gov.tr web sitesinden açıklanacağı duyurulmuştu. BİLSEM sınavında bir sıkıntı yaşayan ve grup tarama sınavına itiraz etmek isteyen öğrencilerin, BİLSEM sınavı itiraz başvuru tarihleri ise 16 Ekim ve 22 Ekim tarihlerinde alınacak. BİLSEM sınavının sonuçları 2020 açıklandığı takdirde aşağıdaki adresten öğrenilebilecek.
MEB BİLSEM sınav sonuçları 2020 bugün MEB.gov.tr aracılığıyla bakanlık tarafından erişime açıldı. Bakanlıktan BİLSEM sonuçları için şu açıklama yapıldı;
2020-2021 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde aday gösterilen 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulaması 4 Ocak-11 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır.
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerimiz 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilirler.
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