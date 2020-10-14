Son dakika BİLSEM açıklandı.. 2020 BİLSEM sınav sonucu öğrenme ekranı! 2020 BİLSEM sınav sonuçları 2020 açıklandı mı?

2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sınavı araştırılmaya devam ediyor. 5 Eylül 2020 tarihinde yapılmaya başlanan BİLSEM sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyordu. Devlete bağlı olarak çalışan özel eğitim kurumlarında eğitim hayatına devam eden, özel yetenekli çocukların seçilmesi için birçok öğrencinin katıldığı BİLSEM sınavı sonuçları 2020 açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla birlikte sınavların 14 Ekim tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. 2020 BİLSEM sınav sonucu öğrenme ekranı haberimizde...

2020 BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel yetenekli çocukların grup tarama yöntemi ile belirlendiği BİLSEM sınav sonuçları ekranı MEB tarafından 14 Ekim 2020' de http://meb.gov.tr web sitesinden açıklanacağı duyurulmuştu. BİLSEM sınavında bir sıkıntı yaşayan ve grup tarama sınavına itiraz etmek isteyen öğrencilerin, BİLSEM sınavı itiraz başvuru tarihleri ise 16 Ekim ve 22 Ekim tarihlerinde alınacak. BİLSEM sınavının sonuçları 2020 açıklandığı takdirde aşağıdaki adresten öğrenilebilecek.

MEB BİLSEM sınav sonuçları 2020 bugün MEB.gov.tr aracılığıyla bakanlık tarafından erişime açıldı. Bakanlıktan BİLSEM sonuçları için şu açıklama yapıldı;