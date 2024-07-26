Son Dakika: Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 11.88 km olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 18.27'de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Zeminden 11.88 kilometre derinlikte olan deprem, Bingöl ve çevre illerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.