Son dakika: Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Bingöl Karlıova'da saat 17.24'te 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, Saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kandilli Rasathanesi depremin 5 kilometre derinlikle meydana geldiğini duyurdu.
Bakan Soylu, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir" açıklamasını yaptı.
Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 14, 2020
Köylerimizde tarama devam etmektedir.
Bingöl Valisi Kadir Ekinci "Bir karakolda gözetleme kulesi yıkıldı 3 kişi yaralandı. Henüz can kaybı bilgisi yok
Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 14, 2020
KARLIOVA-BINGOL https://t.co/3zI3QPkugN
14.06.2020, 17:24:27 TSİ
Büyüklük: 5.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD, Bingöl'de saat 17.34'te 4.5 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.
5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Bingöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Merkez üssü Karlıova ilçemizde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremden dolayı tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
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