Son dakika: Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Bingöl Karlıova'da saat 17.24'te 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD SON DEPREMLER

AFAD, Saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi depremin 5 kilometre derinlikle meydana geldiğini duyurdu.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Bakan Soylu, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır.



Köylerimizde tarama devam etmektedir. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 14, 2020

VALİ'DEN AÇIKLAMA: GÖZETLEME KULESİ YIKILDI, 3 KİŞİ YARALANDI

Bingöl Valisi Kadir Ekinci "Bir karakolda gözetleme kulesi yıkıldı 3 kişi yaralandı. Henüz can kaybı bilgisi yok

DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD, Bingöl'de saat 17.34'te 4.5 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.

BİNGÖL BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Bingöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Merkez üssü Karlıova ilçemizde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremden dolayı tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

