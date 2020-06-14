HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Son dakika: Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 17:36 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü önce 5.9 olarak açıkladı, daha sonra 5.8 olarak revize etti. AFAD depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu. AFAD, Bingöl'de saat 17.34'te 4.5 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu. Bingöl Valisi Kadir Ekinci "Bir karakolda gözetleme kulesi yıldı 3 kişi yaralandı. Henüz can kaybı bilgisi yok" açıklamasını yaptı.

Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Bingöl Karlıova'da saat 17.24'te 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD SON DEPREMLER

AFAD, Saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi depremin 5 kilometre derinlikle meydana geldiğini duyurdu.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Bakan Soylu, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA: GÖZETLEME KULESİ YIKILDI, 3 KİŞİ YARALANDI

Bingöl Valisi Kadir Ekinci "Bir karakolda gözetleme kulesi yıkıldı 3 kişi yaralandı. Henüz can kaybı bilgisi yok

DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD, Bingöl'de saat 17.34'te 4.5 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldiğini duyurdu.

BİNGÖL BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Bingöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Merkez üssü Karlıova ilçemizde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremden dolayı tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Öptüm ama prens olmadı''Öptüm ama prens olmadı'
Bakan Soylu duyurdu: Bingöl'de bulunduBakan Soylu duyurdu: Bingöl'de bulundu
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
1/

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan artan vaka sayılarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan artan vaka sayılarıyla ilgili açıklama

Yeni sevgili canlı yayında yorum yazdı! Şeyma'ya gönderme mi?

Yeni sevgili canlı yayında yorum yazdı! Şeyma'ya gönderme mi?

Yok böyle bir acı!

Yok böyle bir acı!

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

'Fenerbahçe 5 transfer yapmalı'

'Fenerbahçe 5 transfer yapmalı'

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Ünlü spiker hayatını kaybetti

Ünlü spiker hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Eski Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu hayatını kaybetti (Ziya Müezzinoğlu kimdir?)

Eski bakan hayatını kaybetti!

İstanbul Feriköy'de pompalı dehşeti! 3 kişi yaralandı

Feriköy'de pompalı dehşeti! 3 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Bingöl'de 10 kilo EYP bulundu

Bakan Soylu duyurdu: Bingöl'de bulundu

Akılalmaz savunma! 'Yanlış kişiyi vurdum, pişmanım'

Akılalmaz savunma! 'Yanlış kişiyi vurdum, pişmanım'

Koronavirüs vaka sayısı artan Diyarbakır'da vatandaşlar diken üstünde

Bir şehir diken üstünde! Uyarılar peş peşe geldi

Balıkesir’de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.