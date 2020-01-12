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  4. Son dakika! Bingöl'de deprem (Son depremler)

Son dakika! Bingöl'de deprem (Son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 13:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika! Bingöl'de deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Bingöl Karlıova olan, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem saat 12.54'te, yerin 7,02 kilometre derinliğinde oldu.

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