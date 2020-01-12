Son dakika! Bingöl'de deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Deprem Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n verilerine g\u00f6re, merkez \u00fcss\u00fc Bing\u00f6l Karl\u0131ova olan, 3.6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi. \nDeprem saat 12.54'te, yerin 7,02 kilometre derinli\u011finde oldu.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERAyna kar\u015f\u0131s\u0131nda \u00e7\u0131plak poz\u00c7anakkale'de 55 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men yakaland\u0131'Bulut'un drone ile imtihan\u0131
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