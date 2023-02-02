SON DAKİKA | Bingöl'de feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

Son dakika haberine göre kaza, Bingöl-Karlıova yolu Çobantaşı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan 12 kişi, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
İHA