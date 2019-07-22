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Son dakika: Bingöl'de mavi ve gri kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 11:10 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Bingöl Yedisu ilçesi kırsalında dünkü operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin, "Terörden Arananlar Listesi"nde olduğunu açıkladı.

Son dakika: Bingöl'de mavi ve gri kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca dün gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin "Terörden Arananlar Listesi'nde" olduğu tespit edildi.

MAVİ VE GRİ KATEGORİDELER

Teröristlerden birinin, 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride aranan terör örgütünün sözde Erzurum eyalet komutanı "Şevin" kod adlı Hülya Kül, diğer teröristin ise 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan sözde Erzurum eyaleti Çavreş Gücü sorumlusu "Bahoz Velat" kod adlı Cihan Akalın olduğu belirlendi.

İKNA YOLUYLA TESLİM OLDULAR

Ayrıca dün Van'da biri gri kategoride yer alan 2 teröristin Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma sonucu ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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Bingöl İçişleri Bakanlığı

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